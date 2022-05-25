台中市25日新增本土確診案例9766例，今日台北市9085例，台中已連兩天超越台北市，直追高雄市9792例，為提升兒童防護力，中央目前配發給台中市兒童BNT疫苗共9萬3000劑，將分為醫療院所預約及校園施打，醫療院所明日起至5月29日可預約施打，校園自27日開始接種。

台中市副市長令狐榮達25日在防疫記者會表示，全國25日本土確診新增8萬9352例，台中市新增9766例本土個案，比昨天8989例增加777例，呼籲市民朋友，持續做好防疫，務必配戴好口罩。

中央目前配發給台中市的兒童BNT疫苗共9萬3000劑，將分為醫療院所預約及校園施打，醫療院所自明日起至5月29日可預約施打，校園則自27日開始接種。

令狐榮達說，在醫療院所預約施打的部分，從明日開始，也就是26日、27日、28日、29日有四天時間可以預約施打；在校園施打的部分，由學校和醫療院所媒合施打作業的期程，第一波最早施打的校園，日期是5月27日起開始。

如果有市民反映預約被通知取消，評估有可能是醫療院所超量預約，市府也呼籲中央再多分配疫苗給台中市。