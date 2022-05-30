中華開發金控30日代子公司凱基銀行公告董事長魏寶生在6月2日起退休，經董事會推舉由現任董事兼總經理曹慧姝代行董事長職，生效日將待金管會核准後生效。

凱基銀行董事長魏寶生曾任保險發展中心總經理、財政部保險司司長，也是金管會成立後首任保險局長，在國內金融圈資歷豐富，卸下公職後轉戰外商資產管理集團和開發金控旗下證券與銀行子公司，具有完整的金融資歷。據悉他將在凱基銀行退休後離開金融圈，轉任半導體公司董事。