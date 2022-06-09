據市調機構IDC最新統計，華碩(2357)商用筆電2022年第一季在台以近三成(28.6%)市佔蟬聯第一，自2004年至今已累計70季冠軍榮耀。因應疫情停課、遠距教學實施，華碩特以兩款機種應援—鍵盤可拆卸筆電ASUS Chromebook Detachable CZ1、抗菌筆電ASUS BR1100F，皆搭載雙攝影機(含視訊鏡頭)，類強固設計與通過德國萊因護眼認證，全面滿足多種學習情境，成為遠距教學的強勁後盾！

兼具課業與娛樂需求的ASUS Chromebook Detachable CZ1，鍵盤、螢幕可拆卸設計，加上靈活調整角度的支架保護套與收納式觸控筆，隨時筆記、揮灑創意！符合美國軍規等級MIL-STD-810H標準，四邊配置防撞膠條，耐用3D質感飾面不留指紋與刮痕，極致堅固。綁定Google帳號、串聯Google Play應用程式雲端運作，自動更新並內建防毒，防護便利周全；專屬觸控筆快充15秒即可使用45分鐘；最高11小時電力續航，商合遠距上課。售價萬元有找。

而擁有360度螢幕轉軸的ASUS BR1100F採類強固設計，超越美國軍規耐用標準，可承受高達120cm墜落，四邊配置防撞膠條與安全抓握條，鍵盤防潑水並縮小鍵帽間隙避免學童破壞；ASUS Antibacterial Guard抗菌防護技術，24小時內抑制99%細菌生長 ，沾酒精或次氯酸水輕鬆擦拭清潔，防疫更到位。搭載11.6吋防眩光觸控螢幕，德國萊因護眼認證有效過濾藍光，長時間學習無虞；完整I/O連接埠內建128GB eMMC儲存裝置與M.2 SSD插槽，最高擴充至1TB。