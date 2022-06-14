陽明(2609)向正榮汽船株式會社租入並委交今治造船打造全新11,000 TEU級貨櫃輪「穩明輪」(YM Tranquility)，今日完成命名儀式。該系列貨櫃輪目前已有10艘新船完成交付並於陽明海運船隊中營運，有利加速船隊船齡年輕化及多元化營運船隊發展；因應越太平洋線即將進入傳統旺季，「穩明輪」交付後，即投入越太平洋航線PN3服務。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11,000 TEU級貨櫃輪，「穩明輪」 (YM Tranquility) 為此系列第11艘交付新船，命名後將於6月22日正式竣工交付。

該船型可裝載約11,860個20呎標準貨櫃，配備有1,000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，此型船舶配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等多項環保設備，並採用新型雙島式(twin-island)設計，可增加貨物裝載空間並提高視野性能，透過船舶線型優化更進一步達到節能減排的環保成效，且船長及船寬較短設計特性，將加速碼頭靠泊效率，亦可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規畫更具彈性。