市調機構國際數據資訊公司（IDC）公布最新「全球半年度物聯網支出指南」，預期2022年不含日本的亞太地區物聯網（IoT）市場將續揚9.1％、優於去年的6.9％，至2026年在物聯網上的支出將達4360億美元，2021～2026年間的年複合成長率（CAGR）達11.8％。

IDC表示，地緣政治緊張局勢造成的半導體短缺和供應鏈中斷等不利因素，已將今年的成長幅度限制在個位數，通膨可能也會抑制成長。然而，對遠端操作的需求持續成長，更佳的網路覆蓋、商用5G和測試平台部署，正驅動亞太地區的物聯網採用。

製造業將持續成為物聯網解決方案投資的主要產業，其次是政府和專業服務，提高產品和服務品質、效率和客戶體驗的能力，為產業投資物聯網的主要動機。零售及醫療保健為今年成長最快的產業，分別成長11.8％及11％，遠端／非接觸式參與也繼續推動成長。

而疫情變化增加零售流程的數位化程度，遠端／非接觸式參與持續推動成長。就應用案例觀察來看，今年投資最高的物聯網應用為製造營運、生產資產管理、全通路營運、公共安全和緊急應變及智慧電網，合計估占逾3分之1的亞太物聯網市場。

同時，與醫療保健相關應用的床邊遙測，將繼續成為今年成長最快的應用案例之一，維護和現場服務及機場設施自動化亦值得關注。

從技術類別觀察，物聯網相關「服務」將是整體支出最大類別，約占亞太整體物聯網支出40％。越來越多企業開始建立跨職能的物聯網卓越中心，強調資訊技術（IT）與營運技術（OT）融合，增加對系統整合商和其他外包合作夥伴的依賴。

物聯網「硬體」市場將成為今年第二大技術類別，主要由模組和感測器的需求推動。「軟體」則將成為成長最快的技術類別，2021～2026年間的年複合成長率為13.3％，重點在於應用程式和分析軟體的購買。

以地區觀察，中國大陸持續取得最大市占率，今年估逾60％，其次是韓國和印度。今年物聯網支出成長最快的國家為新加坡和香港。政府主導的物聯網措施、政策及智慧工廠和工業4.0的出現，加速了亞太地區國家的物聯網採用。