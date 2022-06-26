軍事論壇 Voyennyy Osvedomitel 的貼文稱，1枚俄羅斯製的R77主動空對空飛彈沒有在作戰中引爆，整枚飛彈插進土裡，外觀頗為完整，這可能造成俄羅斯軍事技術的外流。

防衛部落格(Defense Blog)報導，烏克蘭緊急應變部門證實此事，該單位表示，這枚飛彈在日托米爾州(Zhytomyr Oblast)被發現，確定是俄羅斯製造的 R-77-1中程空對空飛彈。

R-77 （北約名： AA-12B「毒蛇」Adder），是蘇聯末期開發出的主動雷達導引飛彈，直到1994年才完成，使得俄羅斯戰機也具備「射後不理」的性能，地位相當重要。最大的外型特徵是格柵裝尾翼，這種特殊的簡單設計，使飛彈具有類似燃氣舵的靈活性能。

R-77未爆彈，主要結構大致完整。(圖/ Voyennyy Osvedomitel)

R-77-1是R-77的改進型，俄羅斯空軍於2015年投入使用。它提供了更好的反電子干擾能力、更靈敏的尋標頭，彈體也有空氣動力學的改進，標誌性的格柵尾翼有被保留。

據公開消息稱，R-77-1 比基礎型的R-77飛彈要重15公斤，長度也稍微增加，從3.6公尺增為3.71公尺，使得最大射程從80公里增加到 110 公里。