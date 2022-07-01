烏克蘭強攻 俄軍撤守蛇島

位於黑海西北的蛇島戰略地位重要，從俄羅斯侵略烏克蘭第一天起，就攻佔了當地。然而，歷經烏克蘭4個多月不停地轟炸後，如今俄軍已棄守這小島。

據BBC新聞網6月30日報導，莫斯科說，俄軍撤離蛇島，是為了表達善意，證明沒有在阻礙烏克蘭糧食出口，可是基輔駁斥了這說法，直指俄軍仍在繼續轟炸糧倉。

軍事專家說，蛇島暴露在來自四面八方的海空攻擊下，無論是烏克蘭部隊，或是後來占領當地的俄軍，都宛如活靶。這座小島位於烏克蘭外海僅35 公里，俄軍2月24日就占領了當地，可是卻在飛彈射程內，從烏克蘭海岸就能發動大砲和無人機攻擊，而烏軍也正這麼做了。

隨著今年4月黑海艦隊旗艦「莫斯科」號（Moskva）飛彈巡洋艦沉沒，大大削弱了俄軍的防空能力。這也是為何克宮迫不及待，要把防空系統和無線電電子戰帶上蛇島。然而，由於它距離俄軍的黑海主要海軍基地太遠，因此成了俄羅斯防禦的後勤惡夢。

儘管烏克蘭發動了一切攻擊，但海軍戰力十分有限，因此無法登陸蛇島。而烏克蘭獨立軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）說，無論對烏克蘭或俄羅斯來說，在蛇島駐軍都沒有意義，因為他們很容易成為攻擊目標。反之，他主張「射擊控制」（fire control），維持攻擊任何接近蛇島目標的戰力。