前幾天，烏克蘭利用直升機將國旗空投到蛇島，在今天派人前往立旗，以宣示蛇島的收復。不過立旗後沒多久，俄羅斯戰機對蛇島發起轟炸。

烏克蘭國家通訊社(Ukrinform)報導，敖德薩軍事管理局發言人布拉特奇克( Serhiy Bratchuk)在Telegram上發布蛇島立旗的照片，國旗上還有寫字「記住！俄羅斯軍艦，蛇島屬於烏克蘭！」並標上單位烏克蘭國防部情報總局、敖德薩地區軍事管理局局長馬克西馬爾琴科(Maksym Marchenko)

Українські військові встановили прапор України на Зміїному

國旗上特別標注的「俄羅斯軍艦」，是指俄羅斯的莫斯科號，此艦曾經對蛇島守軍勸降，到了4月13日，莫斯科號遭到烏克蘭海王星飛彈擊沉，極有效的提振烏克蘭士氣。另外，據富比士雜誌的統計，俄羅斯人在蛇島和周邊海域損失了近 10 億美元的裝備和武器，其中莫斯科號就佔了7.5億美元。

不過，烏克蘭國旗未能在島上留存多久，俄羅斯媒體報導，凌晨5點左右，幾名烏克蘭軍人利用快艇登島，並與國旗合影。俄羅斯空軍的戰機立即對蛇島發射飛彈，殺傷了烏克蘭軍人。

烏克蘭證實俄軍再次轟炸蛇島，但並未提到有人員傷亡。