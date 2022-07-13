據報導，在遭俄羅斯佔領的烏克蘭區域中，7月11日發生一系列針對公務員的襲擊。

俄羅斯方烏克蘭臨時民政局局長指稱，發生在大布爾盧克（Veliky Burluk）的汽車炸彈攻擊，導致當地政府首長葉夫根尼·尤納科夫（Yevgeny Yunakov）死亡；該城鎮位於哈爾科夫地區，目前為俄羅斯佔領地區。

與此同時疑敵後人員也對梅利托波爾（Ｍelitopol）的政府首長安德烈·西古塔（Andrei Siguta）進行暗殺未果。7月11日晚間，武裝人員向該官員的住所持續掃射，隨後遁入樹林。儘管出現威脅，這名官員沒有受傷並表示將繼續他的工作。

當地執法機構迅速包圍了襲擊者，該員在交火過程中死亡。扎波羅熱地區（Zaporizhzhia ）民事暨軍事管理委員會成員弗拉迪米爾·羅戈夫（Vladimir Rogov）表示，刑事案件已立案，執法人員正在開展業務和調查工作。目前，警方正忙於尋找罪犯的同夥，並查明該官員住宅被槍擊的原因。

目前尚不清楚肇事者是否與烏克蘭當局有任何關係。這可能是政敵有計劃的暗殺，也可能是其他種類的襲擊，據烏克蘭方面稱，西古塔與俄羅斯政權通敵，涉嫌叛國罪並面臨無期徒刑。