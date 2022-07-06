在烏克蘭獲得到中距離武器增加以後，「炸斷刻赤海峽大橋」就成了一個話題，俄羅斯立即回應「一但大橋被炸，就不排除用核武」，不但放了狠話，俄羅斯也在刻赤海峽大橋附近加裝煙霧發生器與雷達誘騙設備，顯然俄羅斯確實相當擔心大橋可能攻擊目標。

戰區(The Drive-Warzone)報導，刻赤海峽大橋是連通俄羅斯克拉達諾爾與克里米亞刻赤的大橋，又叫克里米亞大橋。這座橋建於2016年至2018年之間，可通汽車和火車，對俄羅斯來說非常重要，同時具有象徵意義和戰略意義。

在烏克蘭利用長程砲火與飛彈攻擊，成功迫使俄羅斯放棄蛇島駐軍後，烏克蘭似乎已具備精確打擊陸上目標的能力，於是刻赤海峽大橋就成為可能的目標，假如烏克蘭動用多枚的RGM-84魚叉陸攻型飛彈攻擊大橋，確實有可能達成此一目標，俄羅斯不能不防範。

***BREAKING*** -> https://t.co/zChabsRMIU



Russia is trying to protect the strategically important Kerch Bridge, between #Russia and Crimea, with decoys



Analysis shows they were deployed from Novorossiysk ~June 29



Collaboration with @detresfa_ and @COUPSURE - #OSINT #Ukraine️ pic.twitter.com/8LcMWlwPMt — H I Sutton (@CovertShores) July 4, 2022

獨立國防分析師「嗨薩登」(HI Sutton)在自己的Twitter與個人網站CovertShores透露，俄羅斯在大橋附近部署了雷達反射器，也就是一些加裝明顯金屬箔的小型拖船，金屬裝置會強烈反射雷達波，使其成為雷達下的顯眼目標，以掩護重要的大橋。

The Russians recently conducted an exercise on the Crimea Bridge involving smokescreens... it did not go very well for some unfortunate motorists. pic.twitter.com/s7p36iVRXs — Doge (@IntelDoge) July 3, 2022

除了雷達反射器以外，俄羅斯也在大橋兩側加裝生煙器，並且在7月1日有執行過一次煙幕測試，過程被當地人的行車紀錄器所拍攝下來。利用煙幕來遮掩，是軍事行動中常見的手段，在二戰時期的海戰，軍艦常以生煙的方式降低敵方的火力命中率，現代的坦克也有生煙裝置，包括引擎生煙和外掛的煙霧彈。

雖然現在的觀察設備愈來愈先進，普通的煙霧是騙不過光學/紅外/毫米波雷達的複合偵察系統，不過假如對手的偵查設備較為簡單，比如輕巧型的無人機，或是早期的飛彈，也有可能因為煙霧而錯失目標。

薩登表示：「這些措施都是臨時加裝的，不知道實際效果，要是烏克蘭用魚叉飛彈來攻擊這座橋，要看飛彈的導引系統，它們可能會奏效，但這不是標準程序。」

美國和丹麥都已向烏克蘭捐贈了一些RGM-84 魚叉反艦飛彈和岸基發射器，理論上， RGM-84 以打擊軍艦為主，採用動雷達導引來探測和跟踪目標，在最佳情況下射程可達67英里(100公里)。

魚叉還有一個陸攻型變體，也就是SLAM(增程遠攻飛彈)，在原本的雷達尋標器上，又追加了紅外導引設備，以及更長的射程，但目前尚不清楚烏克蘭是否具有這種能力。假如烏克蘭採用的是傳統魚叉飛彈來打擊大橋，光憑魚叉本身的高爆彈頭，可能無法摧毀強化混凝土和鋼材製成的大橋。

儘管如此，要是真的有彈藥擊中大橋，即使只造成輕微的受損，那都將是象徵性的成果。