西方對俄羅斯的制裁涵蓋經濟、科技及能源等多面向，不過其中仍有部分國家無法抵擋低油價的誘惑，不遺餘力的大買俄油，美國此前警告印度「別買的太超過」，如今不僅是印度，巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）也表示與俄的一份協議接近談妥，將以較低的價格買進俄柴油。

路透社報導，波索納洛不願對此多做回應，但一位不具名經濟部高級官員透露，「這很合理，最後的確有可能促成」，並拒絕提供更多的細節；目前無法得知巴西如何在不違反制裁的情況下購買俄柴油。

巴西國家石油公司（Petrobras）高級官員坦言，「這並不意外，但也令人擔憂」；不過他並未多做解釋。

報導稱，巴西將於10月進行總統大選，因為近來油價攀高引爆民怨，波索納洛連任面臨挑戰，目前民調顯示，波索納洛正落後於前總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva.）。

值得一提的是，波索納洛曾無視美國，在戰爭爆發前與普丁見面，之後更高調的表示，他與普丁之間的關係能夠讓巴西獲得肥料。