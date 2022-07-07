張姓婦人掉進詐騙集團網路交友陷阱，已匯款新台幣70萬元，還要再匯30萬元，行員及保七員警發現及時阻詐。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

張姓婦人掉進詐騙集團網路交友陷阱，已匯款新台幣70萬元，還要再匯30萬元，行員及保七員警發現及時阻詐。（保七提供／陳淑芬台中傳真）

60歲單身的張姓婦人，在網路結交自稱烏克蘭軍醫的男友，詐稱他在烏俄戰爭行醫，遭俄軍俘虜，關在監獄每天被打，要交贖金才會放人，緊急向張婦求救，張婦已匯款新台幣70萬元，對方要求再匯30萬元才放人，她只好到銀行申請保單質借，所幸，行員及保七員警發現及時阻詐。

彰化張婦今年6月29日趕至台灣銀行員林分行要申請保單質借30萬元，神情緊張，又無法清楚說明用途，而引起行員注意，並通報派駐台銀的保七員警關心瞭解。婦人才說出「錢是要救人用的」，並指出，有1名自稱台灣警官與她聯繫，只要把錢匯給他，就可以把烏克蘭醫生愛人救出來。

張婦說，他在臉書認識1名自稱烏克蘭軍醫男子，以溫柔攻勢取她芳心，日前向她求救指稱，他在烏俄戰爭行醫救人，不幸被俄軍俘擄，被關在監獄，每天都被打，要交付贖金俄軍才肯放人，如不交錢，會被判無期徒刑。對方說，俄軍會透過台灣警察來通知如何匯款救人。

張婦已陸陸續續共匯了70萬元，對方再要求匯款30萬元，俄軍才願意放人。婦人已經沒有錢了，苦苦哀求，只好到銀行申請保單質借30萬元。

員警苦口婆心說明，台灣警官、烏克蘭醫生都是假的，台灣的警察怎麼可能會管到烏俄戰爭，婦人才猛然覺醒陷入網路交友詐騙。

保七總隊提醒民眾，詐騙集團利用網路交友，搭配烏俄戰爭救人為名義詐財，呼籲民眾提高警覺避免受騙。