一架白俄羅斯製造的遊蕩彈藥(Loitering Munition)無人機，出現在烏克蘭東部並且遭到擊落。在公開資料中，這款無人機並沒有售給俄羅斯，會出現在戰場上值得推敲。

防衛部落格(Defense Blog)報導，遊蕩彈藥是一種廉價無人機，大多採用螺旋槳風扇動力。有些種類具有發射武器的能力，但是主要的攻擊能力就是衝撞目標，所以又稱為「自殺式無人機」、「神風式無人機」。在烏克蘭戰場被發現的遊蕩彈藥，是白俄羅斯的UBAK-25「切坎」( Chekan)無人機，它配備了電動推進螺旋槳。

根據BLITZ Aircraft Unmanned的一份報告， UBAK-2遊蕩彈藥最大飛行距離25公里，它的偵查系統可能較為簡單，主要是在白天與能見度良好的情況下打擊敵軍目標。

雖然沒有夜視型，但BAK-25仍是白俄羅斯自製裝備中最新式的，在此之前並未聽說出口的消息，因此這次實戰，是它的第一次戰鬥。

俄羅斯發射白俄羅斯的武器，可能顯示了俄羅斯武器不足的情況。其實白俄羅斯一直都是俄羅斯堅定的盟友，在戰爭的最初幾週，白俄羅斯借道給俄軍，使其迅入侵烏克蘭北部，包括安東洛夫機場、布查、伊爾平一線。

雖然白俄羅斯至今沒有實際參戰，但是最近陳兵於烏白邊界演習，仍然令烏克蘭感到不安。