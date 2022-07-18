今年3月一台無人機在英國拍攝到一段奇妙的獵殺影片，一隻海豹遭虎鯨群包圍，竟靈機一動，躲到一旁貽貝養殖場的2條麻繩之間，讓虎鯨難以下手，但不幸的是，當海豹越過麻繩、回到開放海域時，仍難逃死劫，立刻就被虎鯨獵殺、吞食。

(影片來源/YouTube/The Independent)

根據外媒報導，這段影片拍攝於謝德蘭群島（Shetland），從畫面中可以看到，一隻海豹被一群虎鯨圍捕，生死關頭之際，海豹竟靈機一動，躲進一旁的貽貝養殖場，牠在2條麻繩中間游泳，成為絕佳的障眼法，讓虎鯨一時之間難以下手，但當海豹離開貽貝養殖場，準備逃往開放海域時，仍難逃死劫，立刻就被虎鯨獵殺、吞食。

愛丁堡的赫瑞瓦特大學（Heriot-Watt University）博士研究生黑格（Emily Hague）表示，像這種野生動物和人造設施發生互動的事件很罕見，以科學的角度來看，讓這段影片變得十分珍貴且特別，「無人機鏡頭提供了一種全新的角度，讓我們更了解海洋生物，了解牠們在海洋中如何與人造設施共存」。

但黑格也指出，雖然海豹利用貽貝養殖場的麻繩來躲避獵食者，讓人感到很驚豔，但這同時也顯示人造設施可能為海洋野生動物帶來的風險，像海豹等生物如果長時間待在漁場或離岸能源設施周遭，就會有被繩子、設備纏住的可能，在去年就有小虎鯨被繩索纏住，最終不幸死亡的悲劇發生。