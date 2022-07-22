英國喬治王子（Prince George）明天即將慶祝9歲生日，肯辛頓宮發布喬治最新官方照片，這張由母親凱特掌鏡的照片可見喬治對著鏡頭露出陽光燦笑，洋溢鄰家男孩氣息。

英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，這張照片由喬治的母親劍橋公爵夫人（Duchess of Cambridge）凱特（Kate）在沙灘上所拍攝，畫面中可見喬治身穿淺藍色襯衫咧嘴而笑。凱特一家本月稍早在英國度假，凱特當時用相機拍下愛子這張照片。

肯辛頓宮（Kensington Palace）表示，凱特和丈夫威廉王子（Prince William）「很高興」能和大眾分享這張照片。

頭銜為「劍橋喬治王子殿下」（His Royal Highness Prince George of Cambridge）的喬治誕生於2013年7月22日。

喬治王子是在倫敦中部聖瑪麗醫院（St Mary's Hospital）的林多院區（Lindo Wing）出生，隔天在全球媒體面前亮相，當時威廉王子和凱特懷抱喬治王子，站在醫院階梯上。

英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的曾孫喬治王子過了一個忙碌的夏天，他被拍到陪同父母觀賞溫布頓網球錦標賽男子單打決賽，並參加慶祝女王登基70週年的「白金禧」（Platinum Jubilee）儀式 。

喬治王子是英國王位第3順位繼承人，排在祖父威爾斯親王（Prince of Wales），即查爾斯王子（Prince Charles）和父親劍橋公爵（Duke of Cambridge）威廉王子之後。

若如預期繼承王位，喬治王子將成為「征服者威廉」（William The Conqueror）1066年在英格蘭稱王以來的第43位君主。