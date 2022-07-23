中國駐英國大使館網站23日消息，大陸駐英國使館發言人就英國政府阻止英國大學向中國企業出售一項科研成果，發布「答記者問」表示，使館不對市場主體的具體商業活動發表評論。但任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和長遠利益。

據媒體報導，英國政府近日以國家安全為由，不批准曼徹斯特大學向中國企業出售一項科研成果。

中使館發言人稱，已注意到媒體有關報導。使館不對市場主體的具體商業活動發表評論。必須指出，任何國家政府都需要維護本國國家安全，問題是要秉持公正、透明，不能採取歧視性做法。任何對國家安全審查的濫用，都會損害英國的投資環境和長遠利益。

大陸環球網22日報導，英國商業、能源和產業戰略部國務大臣克沃滕20日宣布，以國家安全為由禁止一家中國公司從英國收購與視覺傳感技術相關的智慧財產權。克沃滕在推特寫道：「我根據（英國）《國家安全與投資法》發布最終命令，阻止北京無限願景科技有限公司從曼徹斯特大學購買智慧財產權。」英國政府在發布的通知中提到，「這項技術有可能被用來發展防禦或科技能力，這可能會對英國構成國家安全風險。」克沃滕認為，終止這項收購有必要且有利於減輕英國「國家安全風險」。