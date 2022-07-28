科技部暨所屬竹、中、南3個科學園區管理局，改制為「國家科學及技術委員會」，新的國科會27日掛牌之後，轄下的南科管理局28日掛牌，並舉行局長布達典禮，由蘇振綱出任局長，南科去年營收突破兆元之後，今年將持續創造營運成長動能。

「國家科學及技術委員會南部科學園區管理局揭牌暨局長布達典禮」，28日下午3時舉行，由新的國科會首任主委吳政忠，宣讀布達令，任命蘇振綱為國家科學及技術委員會南部科學園區管理局首任局長。

國科會首任主委吳政忠致詞表示，未來新的國科會，將持續協助南科建構更優質的產業聚落，也將與南科管理局及園區事業夥伴，以創新理念攜手帶動產業前行，強化科技原創實力，提升國際競爭力。

蘇振綱指出，南科成立迄今，正式邁入第26個年頭，南科從一片蔗田，搖身蛻變為全球最先進的半導體製造聚落，一路走來，要感謝管理局歷任局長、全體同仁及園區事業夥伴們的共同努力。

他說，南科2021年創造的產值突破兆元，就業人數也在今年5月突破9萬人，創歷史新高，南科轄下各園區大廠，持續加碼，充分展現出南科蓬勃發展的成長動能。

蘇振綱表示，未來，南科會持續創造園區的動能，擴散既有的成熟產業聚落效應，打造與全球供應鏈價值連結基礎，讓廠商更具競爭力，並持續聆聽各園區事業夥伴的意見，精進服務，讓南科成為一個更宜居的幸福園區。