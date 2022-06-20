大陸女星鞠婧禕以一張盛世美顏和俏麗五官，被日本媒體封為「4000年一遇美女」，讓她一炮而紅，親民的她也不吝嗇在網上和粉絲互動，近日就在微博曬出身穿深V亮片洋裝的辣照，不只轉身沒布解放美背，再搭配嫵媚吃糖果的表情，讓鞠婧禕舉手投足性感爆表。

鞠婧禕18日才過28歲生日，當時身為壽星的她則在微博曬出身穿深V亮片洋裝的辣照，只見鞠婧禕頂著一頭浪漫大波浪捲髮，胸口豪開深V，讓她美胸若隱若現，而鞠婧禕一轉身辣秀挖洞設計，解放白皙美背，再搭配鞠婧禕嫵媚吃糖果的迷人表情，讓畫面相當養眼。

鞠婧禕性感吃糖果。（圖／取材自鞠婧禕個人工作室微博）

鞠婧禕秀美背。（圖／取材自鞠婧禕個人工作室微博）

鞠婧禕工作室昨則曝光這一系列的轉大人性感照，並期許：「突破、釋放、蛻變」，象徵鞠婧禕迎接全新的自己，不過網友早已被鞠婧禕的辣照電暈，紛紛留言：「穿最狠的衣服、吃最甜的糖果，太迷人了」、「這套也太性感」、「這是我能看的嗎？快噴血」。

鞠婧禕是以女子團體AKB48的姐妹團SNH48出道，擁有一張盛世美顏的鞠婧禕，還被日本媒體封為「4000年一遇美女」，而鞠婧禕自2017年單飛後人氣也跟著扶搖直上，作品橫跨唱片、戲劇和綜藝，但也因人紅是非多，鞠婧禕一直深陷整形疑雲，甚至被爆她禿頭，對此，鞠婧禕始終沒有對外界回應，不過她也不時曬出美照，直接以仙女顏值打臉酸民，讓外界再度看到她美出新高度的神顏。