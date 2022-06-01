女星大S與汪小菲結婚10年、育有一雙子女，而兩人於去年離婚，如今女方覓得真愛再婚，汪小菲卻突然失控大爆前妻黑料，說大S長期使用違禁藥物，他每個月為此買單100萬台幣，遭其經紀人及S媽打臉，並惹毛狗仔葛斯齊大爆他婚內出軌等醜事，引發軒然大波，美女作家艾姬也看了此新聞，發文直言「我一直覺得有3種人挺可怕」，網友們一看選項驚呆，表示汪小菲這些特質全中「三合一出現了」。

美女作家艾姬除了在社群討論兩性話題外，也經常分享對於各界時事的心得，昨天(5/31)她在臉書po文，表示：「我一直覺得有3種人挺可怕！1.渣男、2.愛爆料的前任、3.媽寶」，直言最近好像有個人「三合一」全集滿了，「我就問，你家的事到底要演多久？看我都懶得寫分析了」，直呼歹戲拖棚，「20集以上的劇我就沒耐心追」。

雖然艾姬的po文沒指名道姓是誰，但仍引發網友熱烈回應留言，認為她已很明確暗示是汪小菲，直呼「三合一出現了啊，離婚了還亂爆料」、「真的離個婚，看清一個人，離對了！」、「到底有完沒完？可以趕快下戲嗎？」，艾姬則表示，之所以沒有寫出此人的名字，就是怕對方找上門，並補充「男主搶戲，女主淡定，女二都是長輩，還有中途參戰，這戲的結構是有點趣味，可能有參考台灣鄉土連續劇」。

汪小菲的風波自前天開始，他稱葛斯齊爆料他婚內出軌是「子虛烏有」並提告，之後又爆料前妻大S長期使用違禁藥物，讓他月月為此支付100萬台幣，葛斯齊氣不過而在昨晚開直播，直接公開汪小菲婚內出軌的親密照，還爆料他與陳建州起衝突，是因某次口角推倒了當時懷孕9個月的大S，而汪小菲也在昨天於微博po出道歉文，對象是大S及S媽，「因為我的一時衝動，令我作出了一生中最後悔的一件事」，承諾之後除了孩子們的事情外，不會再打擾前妻。