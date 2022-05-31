徐熙媛（大S）和汪小菲在去年11月離婚，結束10年婚姻，自離婚後汪小菲遭爆料婚內出軌小14歲大陸女星張穎穎，資深狗仔葛斯齊更在近日公布汪小菲與張穎穎的親密照，對此，汪小菲昨（30日）澄清該照是因情緒問題出現的酒後失態照，也為此鄭重的向大眾道歉，至於外界爆料他出軌多名女性則為子虛烏有，他已委託律師團隊在台灣提起訴訟。

對此，葛斯齊在今（31日）早上11點召開記者會，指出手中握有汪小菲自去年9月出軌5名對象的照片，圈內圈外人都有，「這5個對象絕對不是你們想像的單純合照，如果是合照的話沒辦法構成男女朋友或是親密關係，肯定有肢體接觸，甚至是超過友誼上的肢體，我們才會認定說是出軌。」他也表示所有證據他都帶在身上，將在12小時內公開。

他提到昨天晚上有自稱為張蘭公關的人找他，「汪小菲有透過中間人跟我喬事情，我認為不法就沒有繼續，昨天晚上確實有公關打來先跟我道歉。汪小菲說過任何人不能代表他的立場，我認為這個公關怪怪的。」他接著表示一早11：06也收到汪小菲的訊息「可不可以看到家裡人狀況不好的份上，我這邊什麼能做的可以跟我說」，企圖「用錢喬事情」，對此，葛斯齊都全部拒絕。