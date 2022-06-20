手足種下心結的開始！有篇文章在臉書引起網友熱烈回響，有名正妹家中有4個姊弟妹，由於爸媽打算把3房2廳換成透天厝隔成6間，由於房價900多萬，因此要求子女們分擔，但最終房子登記在弟弟名下；此舉讓網友們炸鍋表示「爸媽是不是想看到血流成河？」、「重男輕女啊，付最少的掛名」。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她表示在「在XXX平台上看到的文章」，讓社團內的網友們一起討論此篇「奇文」；撰文者表示家人認為原本住的3房2廳，市內實坪23坪，住在一起的成員有爸爸、媽媽、大姊、自己、弟弟、妹妹，一家六口住一起。

撰文者表示最近爸媽想買1間透天厝，要隔成6間，由於認為小孩們已成年，都有工作收，因此要求大家一起分擔，這間透天厝總價900多萬，爸媽出200萬元、大姊出150萬元、自己出90萬元、四妹出50萬元、弟弟則出10萬元。

撰文者認為「弟弟只出10萬元，是因為交了女朋友，把賺的錢存起來準備要結婚使用」，而且，這間透天厝要登記在弟弟名下，貸款人為弟弟，她再表示弟弟「明年可能會結婚，大概1人1個月出不到1萬元，這樣子大家認為如何？」，但她的感想是「手足種下心結的開始」。

有名爸媽要買900多萬天厝 ，但子女們的「分擔金額」讓她感嘆，已經種下心結。（翻攝自臉書爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示，「手足之間最好別共同買房，不然吵架遲早的」、「爸媽是不是想看到血流成河？」、「大姐真可憐」、「照比例共同持有吧」、「有出錢的，都要掛名字」、「重男輕女啊，付最少的掛名」、「弟弟結完婚變弟媳的」、「只有弟弟才是親生的嗎」。