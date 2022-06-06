在內科上班的男子去年援交已婚陳姓女子，陷入痴戀，陳女佯稱家中變故、要錢給人蛇集團「贖身」，請痴情男資助65萬元、140萬元，結果陳女拿錢去參加毒趴被逮，假冒姊姊的名義應訊後人間蒸發，痴情男始知受騙。台北地檢署6日依詐欺、偽造文書等罪起訴陳女。

據調查，20多歲的陳女，因丈夫坐牢，從事援交，另結交男友，被害男子去年多次與陳女性交易，陳女發現對方有意交往，某次性交易後說家裡需要用錢，男子即將身上的2萬元現金給陳女。

由於陳女說2萬元不夠，男子陸續再轉帳63萬元給陳女，結果陳女拿錢和男友到五星級飯店參加毒趴，警方獲報逮獲陳女等人，陳女為求脫身，假冒姊姊名義應訊。

之後陳女佯稱她被人蛇集團控制，要錢贖身，被害人提領140萬元現金，交給陳女後，陳女就人間蒸發，被害人才驚覺上當。檢察官調查後，依詐欺、偽造文書等罪起訴陳女。

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