一名賴姓男子在臉書上認識一名女網友小美，認識當天得知小美身體不適，於是裝好心要送消夜及藥物關切，得知女方租屋處後於凌晨時前往，未料賴男等女方吃玩消夜後，竟不願離去，直接將小美性侵。賴在法庭百般辯駁，宣稱兩人合意性交，甚至說女方酒店小姐且早就認識，還說女方穿睡衣挑逗，法官審理後，依強制性交罪判有期徒刑4年。可上訴。

根據判決書記載，賴男於民國109年7月間，經由臉書社群軟體認識女子小美，當日在聊天中得知小美身體不適，於是自告奮勇要替她購買餐點及藥物為由，打聽美住處，並於晚間11時24分許抵達租屋處。

未料賴男等小美吃完後，表示想留宿，但小美當場女拒絕並要求賴男離去，賴男竟然大怒，直接將小美壓在床上硬上性侵，小美事後將賴男趕走後報警。

但賴男辯稱，否認有何強制性交之犯行，還說兩人發生性交行為時，已經與她確認關係，且我在調情撫摸小美的胸部及下體時，她都沒有拒絕，我們是合意性交。

小美回證稱，當時賴男要住她家被拒絕，他就發瘋似的一直摸我，我有閃躲並跟他說不要這樣，他一開始有聽，但後來不知道受到什麼刺激，他就硬壓她再在床上性侵，即使自己不斷反抗仍無法掙脫，事後我趕快將他推走，並跟他說「可以麻煩你先走嗎？我真的很不喜歡這樣」，賴男聽完後，一開始還不願意走，是她堅持並拜託他離開後，男方才離去。

法官審理認為，被害人身高157公分、體重50公斤，賴身高170公分，2人體型、體能懸殊，不能以被害人身上沒有傷痕、未呼救，就認定兩人意性交，且南方初識數日即對女方強制性交，犯後稱「她於深夜穿著睡衣讓我進入租屋處並主動獻身」，無悔改之心，因此判刑4年，仍可上訴。。