一名狼父男子在自家汽車修廠辦公室內，見到未滿14歲的女兒在看電視，竟然坐在她身後，伸手撫摸下體，未料事隔一年，又趁著女兒熟睡時，爬上純進行指侵後，還拿手機拍攝私處，女兒怕遭受不利而假裝熟睡，隔天上學時向導師及阿姨求助，但因女兒無法早出傷痛，也不願原諒父親，因此二審仍判4年。

根據判決，該為狼父明知女兒小美未滿14歲，竟於民國109年3月時，在自開設的汽車修理廠辦公室內，坐在小美之身後，用手伸入內褲撫摸下體。以此方式猥褻1次得逞。

事隔一個月，狼父又在某日凌晨2時許，見到小美已經睡著，竟偷偷進行指侵，還偷偷拿手機偷拍下體，女兒驚嚇之餘，不敢違抗父親，早上上學時，立刻到學校告知導師及阿姨。

狼父審理時坦承犯行，但強辯自己是家庭經濟支柱，又要養父母及4名小孩，但一審法官認為他惡性重大，判處4年，不給予緩刑，狼父因此不服提起上訴。

二審合議庭認為，狼父加害對象又為自己親生女兒，不僅乘機性交，還拍攝女兒下體照片，影響其身心發展及健康，導致女兒無法走出傷痛，不符合緩刑要件，判定仍應執行4年。