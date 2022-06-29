身體有點小毛病在所難免，但問題較為私密，發生狀況時難免讓人覺得棘手又尷尬，藝人小鐘就親身經歷，他最近在節目坦言，自己算是很會流汗的人，年輕時尤其嚴重，甚至在跟女友愛愛時引發問題，沒想到如今有點年紀了，流汗的情況更嚴重，沒怎麼動都能流汗，讓他尷尬不已，「我現在又更不敢交女朋友了」。

今年已經50歲的小鐘，這些年雖偶有交往對象，但卻始終沒定下來，還在尋找真命天女，最近他作客《小明星大跟班》節目，談論私密困擾，他坦言一直有容易出汗的問題，且年紀越大越容易流汗，尤其是腋下，如今是睡了一覺起床，發現床單都被汗水浸溼，有時還因此影響到工作，真心覺得困擾。

小鐘表示深受自己易出汗體質所擾，而且汗水流了又乾，乾了又流，這過程難免產生味道，又有不少女生不太能接受汗味，讓單身的他很苦惱，他透露以前是有動才有流汗，現在是沒怎麼動也狂流汗，不禁擔心「之後萬一交女朋友或幹嘛的話，會很糗」。

小鐘還提起過去因流汗而引發的糗事，他表示曾跟某任女友愛愛時，發現對方怎麼一直在眨眼睛，才察覺是自己的汗水滴到女方眼睛裡，如今他卻變得更容易出汗，真不知是否會造成未來女友的困擾，無奈表示「只能盡量避免那個動作」，但這樣真的很麻煩，「總不可能一邊擦汗吧，但冷氣要開到最強是真的」。