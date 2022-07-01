網紅女星謝熙婷（Cammi，舊名：謝芷蕙）有著精緻巴掌臉和不科學的突出上圍和長腿，被封為人間芭比，過去她自稱曾和陳冠希交往，第一次親密接觸對象也是陳冠希。近年謝熙婷外貌不斷進化，最近她在網上公開認了「猜猜我整了什麼」，接著揭曉謎底，原來是去做陶瓷牙貼片，升格為一口大白牙。

謝熙婷早年外表清秀，以「陳冠希舊愛」封號走紅，還自稱16歲時就和對方發生關係，而近年謝熙婷長相不斷進化，IG引來18萬粉絲追蹤，去年卻爆出她醜聞，有名來自台灣的S男自稱是謝熙婷前男友，還花錢讓她整形，沒想到謝熙婷竟翻臉不認人。

謝熙婷自曝整牙。（圖／翻攝自cbbheree IG）

對此，謝熙婷強調和現任男友William感情穩定，反批是S男追求不成才由愛生恨，事情不了了之。而謝熙婷原本本名是謝芷蕙，去年她大動作在IG宣布改名成功，有人問她是否僅是改藝名成謝芷蕙？她回應包括身分證全都改了，且是請示過大師才做的決定，「師父說舊名一直都不適合我」。

謝熙婷最近在小紅書發文寫下：「猜猜我整了什麼？」並自曝整牙，而其實她上月就宣布過跑去做陶瓷牙貼片，她表示：「一直很羨慕那些女明星，有一口白到發光的牙齒，後來發現他們有個小秘密，就是做了陶瓷牙貼片～！」，並說也順便弄了微笑線，以後拍照會更美，有興趣的人歡迎找她諮詢，應該也算是低調接了個業配。