藝人小S（徐熙娣）與S媽（黃春梅）近期合開Podcast全新談話節目《老娘的老娘》，母女倆本就無話不聊，因此節目話題也百無禁忌辛辣指數破表。在最新一集中兩人聊到「厭惡的男人惡習」時，小S突然爆料自己曾經遇到暴力傾向的男友，甚至用摔東西來洩憤，讓她直呼不能接受。

小S與S媽近期合開Podcast節目《老娘的老娘》，「盡孝道」讓愛聊天的S媽暢所欲言，母女倆從夫妻相處談到婆媳關係，還有子女叛逆、校園霸凌等，也聊女性怎麼追夢、怎麼生活。在最新一集中聊「看男人的重點」以及「厭惡的男人惡習」時，小S大方談起自己曾交往「黑歷史」男友的惡習。

小S分享到自己無法接受的男人惡習，像是「抖腳抖不停、吃飯聲音太大、講話碎碎唸」，甚至是會對女性施暴的男人都令她受不了。小S自爆感情「黑歷史」說，曾遇過某任有暴力傾向的前男友，有一次兩人在吵架時，男方因情緒失控，竟然拿起她桌上的鬧鐘就往牆上摔，讓她驚嚇到不行：「男人會摔東西嚇唬女人的行徑非常可惡！」，S媽聽了也認同說：「動手就是不可以！」。

母女倆接著則討論到「挑男人的條件」，小S與S媽都表示「要尊重女性、有禮貌、貼心，對父母有禮貌」的，才是好男人。而小S也透露，當初點頭嫁給老公許雅鈞的原因：「他除了對我好、對我的家人都非常好，而且會懂得謝謝女方的付出」；她強調說，像是女方生孩子、女朋友幫你照顧爸媽，如果男人懂得「感謝」，願意說一句「辛苦了」，都是貼心的舉動。