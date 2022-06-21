不再來不及告別、說再見。經連日紛擾，中央流行疫情指揮中心日前定調，宣布新冠確診者遺體仍維持24小時火化，為了不讓家屬感嘆見不到最後一面留下遺憾，台中市政府宣布23日起新措施上路，將免費提供透明窗型屍袋，將在大甲殯儀館設置專區，供臨時停柩及瞻仰遺容，也可設置臨時靈位辦理簡易告別儀式。

民政局專門委員柯宏黛說明，為讓家屬見上確診往生者最後一面，告別新措施23日起實施，初期免費提供透明視窗型屍袋，並尊重家屬意願，有需求家屬可委由殯葬業者，至台中市生命禮儀管理處指定地點領取。

中市府並在大甲殯儀館設置專區，提供臨時停柩、瞻仰遺容，家屬可在殯儀館專區設置牌位祭拜、誦經，及辦理簡易告別儀式，陪伴往生親人最後一哩路，撫慰家屬失去親人的傷痛。

民政局表示，今年4月起本土疫情升溫，台中市自4月19日至6月20日確診火化人數共計708人，其中台中市籍則有401人，市民不僅具高防疫配合度，同時皆能理性面對，在告別式前依防疫規定先行火化，但對家屬來說仍是沉重的決定及不捨。此次新措施在兼顧防疫與治喪需求下，於大甲殯儀館設置專區，並在尊重家屬意願前提下，陪伴往生者家屬安心的送別親人最後一程，共同守護城市健康。

民政局指出，家屬如有瞻仰遺容及告別需求者，於確診者往生後通報衛生局開立火化通知書，業者代家屬至生管處指定地點領取透明視窗型屍袋，由殯葬業者於確診者死亡地點將遺體裝入透明屍袋，並將往生者大體運至大甲殯儀館，暫放臨時停柩區，豎往生者牌位及誦經，提供家屬瞻仰遺容、入殮及辦理簡易告別儀式後，棺柩移往火化場火化，讓往生者家屬可以陪伴摯愛的親友走完最後一程，也安撫家屬受創的心，安心告別。