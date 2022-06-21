國民黨高市議員陳美雅爆料，有位罹癌的媽媽確診送急診，卻苦等2天，等到住進加護病房，最後病況加劇，醫院詢問家屬是否簽署放棄急救同意書。（柯宗緯翻攝）

高市議會今（21）日召開臨時會進行「高雄市新冠肺炎快篩試劑採購及防疫作為」專案報告，國民黨高市議員陳美雅爆料，有位罹癌的媽媽確診送急診，卻苦等2天，等到住進加護病房，最後病況加劇，醫院詢問家屬是否簽署放棄急救同意書。對此，高雄市長陳其邁答詢時反控，「是哪一家醫院，請說出來，不要不實抹黑市府與醫護人員」。

陳美雅今質詢時，質疑市府的防疫能量，說的與實際有落差，她問及市長高雄市的負壓病床數是多少？陳其邁回答專責病床比例是51.3％，陳美雅更正表示，衛生局給的應該是51. 7％，但她質疑這個數字的真實性，「空床數真的有這麼多嗎？」

陳美雅指出，近日接獲一位市民陳情，媽媽罹癌又確診送急診，苦等了兩天才等到加護病床，幾小時後接到醫院詢問是否要簽放棄急救同意書，家屬內心糾結，「情何以堪啊！」

陳美雅表示，家屬內心的煎熬與糾結，政府官員能體會嗎？這都是發生在民眾身上活生生的例子，請市長不要只用美麗的數字美化。家屬的心聲，苦等不到病床，與市府的說法落差這麼大，請市府局處首長一定要鎖緊鏍絲。

「是哪一家醫院，請說出來」陳其邁反問，不然不要不實指控，不實抹黑市府與醫護人員。國民黨高市議員邱于軒則在台下要市長不要「反質詢」。