屁孩騎士人行道狂飆再「順路」紅燈右轉 網怒：當地日常

先前1名在高雄生活的波蘭記者抱怨台灣交通亂象，包含機車常行駛在人行道上引發討論；如今有網友發現1名騎士直接騎上路旁整條人行道上飆速，所幸人行道上完全沒人，該騎士最後還順著人行道直接「紅燈右轉」，離譜行徑讓網友笑說「原來是傳說中的拓海的表弟啊」。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1部影片，影片中1名男騎士行駛在路突然朝路邊「人行道」上騎去，直接一路行駛在人行道上飆速，剛好當時人行道上沒有行人，也沒有其他障礙物，騎士就這樣沿路飆駛，等到最後騎到巷口時就「順便」直接紅燈右轉。

有網友發現1名騎士直接騎上路旁整條人行道上飆速，所幸人行道上完全沒人，該騎士最後還順著人行道植「紅燈右轉」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

騎士開上人行道後又紅燈右轉的行為全被一旁的轎車行車紀錄器拍下，YouTube將標題寫作「原來是傳說中的拓海的表弟啊」，諷刺其誇張行為；其他網友紛紛留言「下過雨的人行道其實蠻滑的，真佩服敢這樣騎」、「這種可造之材應抓去做消波塊填海」、「表弟學不來水溝蓋跑法，但學會了人行道跑法」、「一開始看到騎整段覺得很誇張後面看到又來一台，原來是那裡的日常」、「拓海：原來是我弟弟填海啊」、「人行道不是很寬敞嗎? 快騎」。