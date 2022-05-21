南京承德路口天橋橋墩，將人行道完全堵死，資料仍標註該處最小淨寬有 1.19 公尺。台北市議員林亮君發現，新工處所使用的人行道管理系統，多沿用 13 年前資料未更新，圖面與現況差距大，呼籲新工處應盡快重啟人行道普查。北市新工處長林昆虎表示，規畫以街景車半年拍攝一次，主動更新人行道圖資。

林亮君指出，新工處的人行道管理系統圖資多處與現實不符，例如延平北路三段與民權西路口，在大橋頭站完工後早已變更路型，增設人行空間，但在圖資中卻連人行空間都沒記載。

林亮君舉例，未被拆除的南京承德路口天橋也有資料誤差，不僅少標註一個天橋橋墩，該天橋橋墩將落地人行道完全堵死，但新工處資料仍標註該處最小淨寬有 1.19 公尺。

隨著交通模式與人口轉變，市民越來越重視人行空間的品質，林亮君質疑，市府管理資料過時未持續更新，甚至還把過時的資料釋出為開放資料，難道這就是市長引以自傲的智慧城市？

林亮君呼籲，市府應該盡快再次進行人行道普查，建立各局處協作的維護機制，確保人行道管理資料即時準確，更應該持續改善12 米以上，有騎樓的人行道淨寬不足問題。

北市新工處長林昆虎表示，人行道管理系統是2009 年依營建署「人行環境安全地理資訊系統」要求建置，人行道圖資已使用逾10年以上，正規畫再度普查，並更新資料系統。

林昆虎指出，新工處兩年前曾在信義區以街景車拍攝，將2D圖面與拍攝影像整合的方式建立人行道視覺化平台，目前規畫是否推廣至其他行政區，以街景車半年拍攝一次，主動更新人行道圖資，會在兩個月內給予初步回覆。