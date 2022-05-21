重機暴衝直撞轎車「騎士彈飛」 恐怖影片曝光他重摔骨折

北市昨（20）下午發生1名重機騎士在路口突暴衝，衝向對向準備從加油站出來的轎車，重機車頭幾乎直衝轎車右車頭，騎士當場被彈飛重摔、肋骨骨折，轎車則是車頭扭曲，驚悚影片曝光，據悉當時騎士準備與車友上路兜風，才剛發動就發生暴衝，詳細事原因待警方釐清。

臉書「記者爆料網」日前分享1段影片，1輛轎車在北市內湖區舊宗路邊停車時，前方1輛重型機車從對向路邊慢慢駛進，不但疑似逆向還開在斑馬線上，接著重機就突然暴衝，整輛車直接正面撞上轎車前方，強大撞擊力道當場讓騎士彈飛，案發照片曝光，只見轎車右車頭被撞到扭曲變形。

北市昨（20）下午發生1名重機騎士在路口突暴衝，衝向對向準備從加油站出來的轎車，重機車頭幾乎直衝轎車右車頭，騎士當場被彈飛重摔、肋骨骨折。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

北市昨（20）下午發生1名重機騎士在路口突暴衝，衝向對向準備從加油站出來的轎車，重機車頭幾乎直衝轎車右車頭，騎士當場被彈飛重摔、肋骨骨折。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

據悉事件發生在昨（20）下午3點多，簡姓騎士到內湖區舊宗路二段附近車廠和車友碰面，疑似準備一行人去兜風，不料剛出發、發動，就因操作不當爆衝，衝向在對面加完油準備離開的林姓駕駛，騎士被彈飛後越過轎車重摔在地，痛的根本爬不起來。

林姓駕駛和其他車友見狀，馬上協助打電話報警，並通知救護車到場。經救護人員初步檢傷，發現簡姓騎士肋骨骨折，緊急將人送往醫院治療，暫無生命危險。而紅牌重機和轎車都有車損，不過事發地點剛好在加油站內，不屬於一般道路，因此警方協助拍照劃線後，後續賠償問題也由雙方自行協調處理。