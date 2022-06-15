鄭宜農將在北流開唱，心情興奮期待。（火氣音樂提供）

鄭宜農「新世紀的女兒」演唱會將在8月6日於台北流行音樂中心開唱，門票13日中午一開賣20分鐘即宣告完售，獲知好消息的鄭宜農，感到受寵若驚，笑說一開始只覺得：「我是不是在做夢。」不過很快的就回到現實，更表示，感謝一路支持她的樂迷外，接下來更將加緊時間為演出全心準備，預告將在演唱會上嘗試全新的挑戰。

鄭宜農當下前往高雄工作的高鐵上獲知好消息，笑說第一時間只感覺到像在作夢，感動的說：「我是真的沒想到事情會這樣。當然，我有夢想過，但想完自己也是笑笑。北流賣完是一個不低的門檻，慢慢穩紮穩打賣到不賠錢，應該就可以很滿足。」

當天隨著門票一開賣即售罄訊息傳開，她隨即也收到來自各方的恭賀私訊，除了親朋好友，更有許多一路看著她走過來的大家，她表示：「我感覺到大家替我、也替自己的選擇感到『驕傲』，是很奇妙的感覺，好像做到這件事的不是鄭宜農，而是一個很廣大的群體，應該是這樣的感覺，讓我滿想哭的。」