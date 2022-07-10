【愛傳媒左化鵬專欄】看到路邊那棵醒目的五彩千年木，我停好了車，循著花木掩映的一條小徑，找到了這家「雅園」咖啡店。老闆娘正張著口打哈欠，看到有顧客上門，慌忙合攏了嘴，起身迎客，引領我和內人，入坐店內最好的靠窗位子。

其實我們愛坐哪裡就坐哪裡，悉聽尊便，橫豎只有我和內人，別無其他客人，我上下打量這家店面，窗明几淨，佈置極其雅致，院內花木扶疏，室外的咖啡座，可以遠眺山巒起伏，還有一大片水梨田，像這樣環境優美的咖啡店，在台北市區是打著燈籠也找不到了。

記得幾個月前，疫情未起時，我和十多名好友，曾參觀附近的雙溪農園，當天，大雨滂沱，山路濕滑，滿地泥濘，未能遊園。餐後，大家意猶未盡，好友蔣濟翔兄提議喝咖啡續攤，眾聲附合，回程的路上，我們找到這家咖啡店。

每個人點了不同的咖啡，有的愛喝美式，有的喜歡拿鐵，有的點了卡布奇諾，有的獨鍾焦糖瑪奇朵，有的加糖不加牛奶，有的加牛奶不加糖，有的只喝純咖啡。店中人手不足，老闆娘一個頭兩個大，忙得屁顛屁顛的繞著桌子團團轉，我們只顧著聊天，我已渾然不記當天喝的是什麼咖啡。

今天左右無人，她好整以暇，幫我和內人手工特調了一杯耶加雪芙和一杯曼巴。耶加雪芙用的是衣索比亞特選的咖啡豆，有一股濃烈的香氣，風味獨特；曼巴則半是深度烘焙的曼特寧，半是淺烘焙的巴西咖啡，帶有淡淡的花香和水果香，味道中性略帶酸味。我們淺啜一口，讓香氣在舌尖上打轉，並不忘向老闆娘稱讚。

她得意洋洋的說，她年輕時就在台北開咖啡店，後來嫁到雙溪，先生繼承家業經營果園，種柚子和水梨。十八年前，她重操舊業，在此地開了這家「雅園」咖啡店，讓偏僻的鄉村，也能聞到咖啡香。

我和她先生素未謀面，我問他是否姓藍，她吃了一驚，瞪大了眼睛。Bingo，我猜對了，其實我知道，百多年來，雙溪八千多人口中，有藍、連、簡、莊、吳，五大家族，以藍、連姓為多，直到近年，有外姓人口陸續遷入，才打破這個局面。

東拉西扯，吹足了冷氣，差點忘了今天主要的目的是賞荷。雙溪每年的六到八月荷花盛開，我和內人總會找一天來賞荷。午后，又來到荷塘，算是了卻一樁心願。

荷葉田田，荷花飄香，我們在田埂上漫步，取景拍照。「荷」等自在，「荷」等快活。

作者為資深媒體人

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