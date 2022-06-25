新北市長侯友宜25日赴貢寮、雙溪、平溪3區行動治理，3個偏鄉各自有不同的企盼，其中，貢寮希望濱海公路能夠增設固定式測速照相、雙溪則是爭取電線地下化，平溪則是希望平菁舊橋能夠早日修復。侯友宜每案逐一檢視並指示各局處，評估後可行案件務盡全力完成。

貢寮福隆里長吳憲彰表示，由於濱海公路的車速較快，希望能在台2線往台北方向101.5K處，也就是福隆社區前後，施設實體測速照相機，強化人車安全。對此，警察局表示，里長建議的101.5K將優先列入明年度評估設置，目前該路段由瑞芳分局規劃移動式測速照相勤務，假日期間則會視交通流量手控彈性調整，引導車輛進出。貢寮區長鍾耀磊表示，公所也規畫在前後路段設置速限牌及警52標誌，以提醒用路人提高警覺。

雙溪里長盧燈煌表示，內挖路纜線凌亂，不僅影響附近居民進出，也有消防安全問題，經相關單位會勘並設計規畫，評估施作電線下地工程約需600萬元，希望市府能挹注經費，協助施作。對此，經發局表示，已編列相關工程經費，後續將由台電施作，預計7月施工，力拚10月完工，提升市民居住安全及生活品質。

平溪區長曾繁盛表示，平溪第一公墓納骨堂硬體優化議題是全場12位里長的聯合提案，除期盼能增設牌位、妥善規劃選位登記，也希望塔內能建置電梯，解決長者或身障者行動不便的問題。民政局長柯慶忠表示，平溪納骨堂於今年3月在塔內3樓已完成新設1652個櫃位，將於28日啟用。今年5月也已著手進行增設電梯工程，預計於今年年底前就可取得使用許可開放使用。

此外，地方也希望平菁舊橋工程能早日完工，再次活絡觀光人潮。工務局表示，整體工程規畫拆除舊橋後原地改建，將橋面拓寬至7公尺。侯友宜表示，這次工程總經費約7100萬元，將力拚今年10月完成整建。

新北市民政局補充，自108年辦理行動治理，貢寮、雙溪及平溪區3區共有152件地方提案，目前已完成147件，解列率達96.7％；今日會中未提及的案件，里長們仍可隨時提供書面資料，市府會用最快的速度回應地方民意。