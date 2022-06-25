新北市長侯友宜今(25)日前往新北東北角的貢寮、雙溪及平溪區3區舉辦行動治理座談會議，3區的在地里長各有期盼，貢寮希望濱海公路施設測速照相、雙溪爭取電線下地及道路養護，平溪則盼平菁舊橋能修復及第一公墓納骨塔硬體優化議題；民政局指出，自2019年起辦理行動治理，貢寮、雙溪及平溪區3區共有152件地方提案，目前已完成147件，解列率達96.7％

貢寮區的福隆里長吳憲彰希望能在台2線往台北方向施設實體測速照相機，以強化人車安全；對此警方表示，今年除已規劃台2線龍洞隧道路段設置區間執法設備，並增設固定式測速照相設備外，里長的建議也將優先列入明年度評估設置。

警方指出，目前該路段由瑞芳警分局規劃移動式測速照相，假日期間會視交通流量彈性調整，引導車輛進出；而貢寮區長鍾耀磊說，公所也規畫在前後路段設置速限牌及警52標誌，以提醒用路人提高警覺。

至於雙溪區，雙溪里長盧燈煌表示，內挖路纜線凌亂，不僅影響附近居民進出，也有消防安全問題，經相關單位會勘並設計規畫後，評估施作電線下地工程約需600萬元，希望市府能挹注經費協助；對此經發局回覆指出，已編列相關工程經費，後續將由台電施作，預計7月施工，力拚10月完工，以提升居住安全及生活品質。

平溪區長曾繁盛在會上表示，平溪第一公墓納骨堂硬體優化議題，是全場12位里長的聯合提案，除了希望能增設牌位並妥善規劃選位登記，也希望塔內能建置電梯，解決長者或身障者行動不便的問題。

民政局長回應表示，為提升祭祀品質，平溪納骨堂於今年3月已在塔內3樓新設1652個櫃位，將於6月28日啟用，當日規劃透過線上平台供有需要民眾登記抽籤選位順序；他說，為使行動較不便民眾能方便至納骨塔祭祀先人，今年5月也著手進行增設電梯工程，預計今年底前就可取得使用許可開放使用。

此外，地方也期盼平菁舊橋工程能早日完工，再次活絡觀光人潮；工務局表示，整體工程規畫拆除舊橋後原地改建，將橋面拓寬至7公尺、縫合原有Y字型道路線形，再與平菁新橋結合。

新北市長侯友宜對此表示，這次工程總經費約7100萬元，將力拚今年10月完成整建，未來將帶給地方良好的交通道路，希望這項橋梁建設的改善，能讓更多人了解平溪之美。

民政局長柯慶忠說，了解地方問題並為其解決是行動治理的最重要任務，今日一連走貢寮、雙溪及平溪區，許多提案的處理都獲得里長正面迴響；今日新案還包括了平溪都市計畫土地變更編定案、十分公園規劃案，以及台62線延伸頭城路行經平溪、雙溪及貢寮等案件，市府會持續強化橫向聯繫，盡速評估在地需求。

民政局補充，自108年辦理行動治理，貢寮、雙溪及平溪區3區共有152件地方提案，目前已完成147件，解列率達96.7％；今日會中未提及的案件，里長們仍可隨時提供書面資料，市府會用最快的速度回應地方民意。