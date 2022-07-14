全家一起去桃園玩，出發當天竟收到民宿老闆的訊息說「民宿被雷打到沒電，暫時沒有辦法入住」，女網友透露，本來不疑有他，但到了桃園想說可以去看看那棟無緣的民宿，結果發現說沒有電的民宿竟然燈火通明，讓她氣炸，誇張情況也引起網友討論。

一名女網友近日在臉書社團《好想住飯店 好康.踩雷不藏私》上分享，受疫情影響很久沒旅遊，好不容易親友排出時間，要在7月9、10日旅遊，日期確定後他們在6月底就向民宿訂房，而當時民宿要求全額付款，他們也乖乖照做，結果出發當天卻接到民宿老闆的電話說「民宿因為閃電導致沒電，所以無法入住！」

女網友表示，當下覺得很可惜，但天災也非人能控制的，因此緊急找了替代的住宿，不過，後來一行人開車抵達桃園後，想說可以去看看那個無緣的民宿，結果老闆說沒電的民宿竟然燈火通明。而妹妹與在該民宿的客人了解狀況後，才知道原來對方包了整棟民宿，而她們嘗試與老闆對質，對方卻裝傻「電來了嗎？他不在民宿」。

女網友指出，發現真相以後，大家旅遊的好心情都沒了，而原PO的爸爸也說「這樣做生意不行，有事可以老實說，不要這樣騙人！」而且民宿老闆在出發當天才通知，不知道有沒有其他組客人也遇到一樣的悲劇，若不是他們心血來潮想去民宿看看，恐怕永遠都不會發現老闆的謊言。

貼文引起網友討論，「建議放Google評論比較不容易被遺忘」、「是老闆腦子被錢打到吧」、「真的好誇張，做生意真的不能沒有誠信」。另也有苦主浮出來說，曾訂過同一間民宿，老闆也是說沒電，後來隔了很久才把錢退還。

原PO後來補充後續，,表示民宿老闆已全額退費給她，而她發這篇文章也沒有要向老闆索取任何賠償，只是希望老闆能知道做生意不能用騙的，也希望老闆不要再這樣了。