酒店小姐雖能賺進大把鈔票，但也需要出賣色相，若生活不虞匱乏，通常不會選擇下海。一名女網友表示，自己從小就知道媽媽是酒店小姐，且總是一身菸味、酒氣，但家裡並不缺錢。沒想到近期她翻閱媽媽的手機相簿後，發現媽媽其實是被乾爹包養，爸爸也完全知情、默許此事，甚至夫妻感情好到不可思議，讓她直呼「說真的我覺得超級噁心」。

原PO在Dcard發文表示，她的媽媽是酒店小姐、爸爸是接老字號的餐飲業老闆，從小媽媽對她的愛與關心沒少過，但因為總是很晚回家又一身菸味酒氣，所以小時候自己非常討厭媽媽，還會向爸爸哭訴：「為什麼她是我媽媽？」且明明家裡不缺錢，因此原PO也不解為何爸爸會讓媽媽做酒店。

長大後的原PO已能理解色情產業的存在，但近日幫忙媽媽傳資料時卻不小心從手機相簿發現，媽媽根本不是酒店小姐而是被包養，「原來小時候我以為我媽去上班時都是去乾爹家做些難以啟齒的事……」。

更讓原PO無法接受的是，爸爸對於一切全都知情、默許此事發生，甚至夫妻感情好得不可思議，「說真的我覺得超級噁心」；目前對家庭心死的原PO已搬離家中，雖然很愛爸媽也只能選擇逃避。

對此，許多網友紛紛回應「很棒啊，對你爸媽來說那只是一份薪水很高的工作，他們還做到公私分明，妳自己也說他們感情好到不可思議，再不然就是妳以為的不缺錢，實際上其實得靠乾爹資助」、「感覺兩邊都在外面玩很開，只是剛好雙方都能接受彼此這樣才在一起，除非被騙，不然無法接受的早就分開了吧」、「你就當作你父母都默許彼此開放式關係，這當中沒人受傷只有你在喊燒而已」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363