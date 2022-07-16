畢業季剛過，許多社會新鮮人正要踏入職場，就有女網友列出5個職場常識，包括寄送mail前要再三確認內容有無錯字、遇到與數字相關的內容也要多加留意等，提醒新鮮人一定要謹慎再謹慎，掀起網友討論。

原PO昨（15日）在網路論壇Dcard發文表示，職場上「細心與謹慎」能帶來「專業與信任」，如果一開始就常被抓到不細心的地方，不僅很難被信任，還會常常被盯，更容易被同事、主管放大檢視。因為公司最近來了一位剛畢業的新人，讓她感受更加深刻，因此決定分享5個職場常識給社會新鮮人。

第一「信件」，將信件送出前除了要檢查主旨、內文有無錯字，也要再次核對寄送對象、副本對象及附件項目；第二「定時收信」，原PO指出，mail是職場的正式溝通工具，應定時瀏覽信件，確認內容是否和自己有關聯。

第三「任務再確認」，原PO認為，接收任務時，一定要再三確認時間、地點和要做的事情，例如被要求製作報告，除了確定交件時間，也要了解老闆期待的報告架構、報告的格式等，最好的方式是請老闆或同事給範本，比較能夠知道怎麼做。

第四「數字」，原PO強調，數字是最容易被發現bug的地方，因此不論日期、金額、數量、參加人數等，只要內容與數字有關就務必反覆確認；第五「與同事合作」，她解釋，合作時為同事預留作業時間很重要，如合作案要求7天內結束，就應提早2到3天讓同事處理負責的部份，就算沒辦法也不要拖。

貼文一出，不少網友贊同原PO說法，紛紛回應，「這篇出職場前一定要看，學校都沒教怎麼寫信，但出社會寫信卻是基本禮貌」、「很多都是常識，但現在很多年輕人都沒有」、「真的是出社會的精華」、「細心真的是工作上非常重要的特質之一」。

還有網友表示，「公司前陣子來了一個40歲，也有工作經驗的媽媽，但以上這些她也都不會做呢，不限定剛畢業的，年紀大也有這種雷」。