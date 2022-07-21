「你的履歷看起來一定比我好很多」前世界首富、微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）日前在領英（Linkedin）公開他18歲時為求職所整理的履歷表，內容所提甚廣，從掌握的程式語言到身高、體重等細項全都披露。人力銀行專家從這份履歷中點出3大優勢，以及唯一的缺點，社會新鮮人不妨借鏡這位世界前首富的履歷撰寫技巧。

1111人力銀行網路事業群總經理張篆楷分析比爾蓋茲的履歷有三大優點，第一點是「履歷特製化」，比爾蓋茲在履歷第一行寫上想要應徵的職務是「系統分析師」或「程式設計師」，並清楚標名應徵公司的相關資訊。張篆楷建議因應不同的企業及應徵職務，撰寫一份專屬的履歷會更加分。

第二點是「內容切合應徵職務」，履歷中舉出自身能力與職缺相呼應之處，像是會用PDP-10、Nova 1200等主流電腦以及ALGOL、COBOL等商用程式語言；再以過去經歷如曾建立交通工程管理系統、為補習班設計排課系統以及為波特蘭的公司設計薪資發放系統並獲利超過1萬元等輔助說明。

第三個履歷亮點是「明確的薪資資訊」，比爾蓋茲在履歷上註明之前的薪資為1萬2千美元，可讓人資在評估人選是否合適職缺的同時，也能同步將公司人事成本納入考量，以利後續的面試及敘薪。

不過，這份履歷中唯一的缺點是「不必要的個人資訊」，比爾蓋茲履歷中寫上自己身高178公分、體重59公斤。張篆楷點出這類的私人訊息和工作內容沒有關聯，且外商企業的履歷撰寫方式有別於台灣，多半不需要放上照片及個人隱私資訊。

比爾蓋茲48年前的履歷表。（圖／翻攝比爾蓋茲領英）

據人力銀行調查，企業人資普遍認為新鮮人履歷最常出現的問題為「履歷內容未更新」56.6%、「內容錯誤連篇」47.3%、「履歷太簡短/隨便」38.2%、「敘述冗長沒重點」25.1%。

張篆楷表示企業普遍認為的「求職加分祕技」前三名為：提前準備、積極自信、針對各別產業職務製作差異性履歷。若擔心履歷不夠完整、切合職務需求，建議求職者可使用1111提供的「履歷健診服務」為自己的履歷做最後把關。