成功如微軟聯合創辦人比爾蓋茲（Bill Gates），他18歲時的履歷表會是什麼樣子？蓋茲在領英（Linkedin）公開自己48年前「青澀的履歷表」，雖然他謙虛的說「你的履歷一定比我好很多」，但這位全球第四大富豪早年的履歷表，可不像他自己說的那麼簡單。

外媒報導，這份履歷表上寫著的名字是「威廉（William）」，比爾只是蓋茲的暱稱。當時的蓋茲就讀哈佛大學一年級，他在履歷中羅列學經歷，包括電腦圖學、作業系統結構，以及各種程式語言等技能。

比爾蓋茲48年前的履歷表，內容提到身高體重、薪資等。（圖／翻攝領英）

此外，蓋茲高中時主導一項為高中編程的專案，因此獲得1萬美元以上的收入，還與已故微軟聯合創辦人艾倫（Paul Allen）合作，為運輸工程師設計一項研究交通流量的系統。

除了學經歷和成就以外，還有一些有關蓋茲的個人資訊，例如身高178公分、體重59公斤等。意外的是，還只是哈佛新生的蓋茲，當時竟有1萬2千美元的收入，領英底下有留言驚呼，「這在48年前對於剛畢業的學生而言，1萬2千美元的薪水可說相當驚人」。

至於蓋茲準備的這份履歷，主要想找「系統分析師或程式設計師」的工作，薪資和工作地點則都持「開放」態度，前者沒有具體寫明，後者則補充沒有限制。

很顯然，這份履歷最終沒有發揮作用。1975年，當時還在讀哈佛的蓋茲選擇肄業，決定將心力全部投入微軟，與艾倫一同創立微軟公司，一步步成長為現今市值上兆美元的科技巨頭。