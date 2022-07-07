英國競爭及市場管理局（CMA）對微軟收購動視暴雪案展開第一階段調查，釐清雙方合併是否阻礙市場競爭。微軟在今年初宣布以687億美元收購動視暴雪，若通過英政府第一階段調查，管理局將核准購併案，反之將展開第二階段深入調查。