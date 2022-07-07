英政府調查微軟收購動視暴雪案 00:032022/07/07 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國競爭及市場管理局（CMA）對微軟收購動視暴雪案展開第一階段調查，釐清雙方合併是否阻礙市場競爭。微軟在今年初宣布以687億美元收購動視暴雪，若通過英政府第一階段調查，管理局將核准購併案，反之將展開第二階段深入調查。 《國際產業》沒對手 博通將推進VMware收購案 英陸軍推特與YouTube帳戶遭駭 國防部展開調查 林智堅碩士論文爆抄襲 中華大學：若收到檢舉將調查 #調查 #微軟 #動視暴雪 #收購 #第一階段 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 被控洗錢 陸手機大廠vivo遭印度突擊搜查 11:272022/07/06 兩岸 《興櫃股》雲端安全聯盟在台雲原生會員 伊雲谷搶頭香 16:092022/07/06 財經 回應賴香伶質疑 中華大學：調查為獨立 董事會無法干涉 14:062022/07/06 政治 王鴻薇寄出檢舉信 中華大學：預計明天收到將啟動調查 17:432022/07/06 政治 多層次傳銷營業額去年首度突破千億 04:102022/07/05 財經要聞 首起反滲透法送辦 周慶峻死亡不起訴結案 04:102022/07/06 社會新聞 日本研究：台灣企業競爭力強 研發八成靠自己 17:352022/07/06 國際 恩恩事件調查報告已呈送 侯友宜：中央若有意見會再說明 11:442022/07/05 政治 高雄跳殺棒打、性霸凌學生愛心教師遭調查 04:102022/07/06 地方新聞 《國際經濟》經濟亮紅燈 英國企業洩氣 14:182022/07/04 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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