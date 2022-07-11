美國軍事承包商L3Harris高層據報在獲得美國情報官員默許下，近期密訪以色列，打算收購開發「飛馬」惡意軟體、卻已被拜登政府列黑名單的以國網路情報公司NSO集團。

包括華盛頓郵報、衛報等數十家媒體去年夏天揭發，以色列NSO集團的間諜軟體「飛馬」（Pegasus），被用於監控各地記者、企業主管、政界與維權人士的手機，恐被監控對象包含法國總統馬克宏、摩洛哥國王等十多位現、卸任元首。

「紐約時報」指出，L3Harris也有從事間諜軟體的經驗，相關消息令人尷尬之處在於美國政府數月前才把以色列NSO集團列為黑名單。「飛馬」的「免點擊」（Zero-click）攻擊，讓被駭者收到惡意簡訊就算沒點開惡意連結手機照樣被駭，簡訊、通聯、影音會被竊，還會遭追蹤並淪駭客錄影工具，堪稱鬼入侵。

拜登政府去年11月宣布將NSO列入黑名單時宣稱，對方行為「違背美國的國家安全或外交政策利益」，禁止美國企業與對方開展任何業務。

但紐時引述5名知情人士指出，L3Harris公司談判團隊放出讓人意外消息，即確有可能成功收購NSO集團。 知情人士披露，美國情報圈的官員暗中支持L3Harris收購對方，畢竟NSO的技術這幾年發展下來，讓包含聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）在內的各國情治機關深感興趣。

相關收購一直秘密進行，直到上月NSO可能被收購的消息遭「情報在線」（Intelligence Online）網站曝光才引起各方關切。白宮官員對收購談判表示憤怒，稱任何美國軍工企業想收購黑名單公司，都將遇到到嚴重阻力。

3名政府官員表示，在白宮表達震怒幾天後，高度倚賴政府標案的L3Harris通知拜登政府相關收購已作罷，然而好幾位知情人士透露，收購談判並未胎死腹中。

據5名知情人士透露，L3Harris的談判代表告訴以色列方面，只要特定條件許可，美國情治圈支持收購案。其中一條件是NSO「核心武器」－讓飛馬軟體得以侵入手機的電腦原始碼漏洞技術，得賣給所謂「五眼聯盟」全體成員，讓美國可以分享給英、加、紐、澳。

紐時指出，令華府、以色列當局乃至其他盟邦疑惑的是，會否美國政府內一些單位在白宮私下授意或不知情下，無視政府公開立場想趁機把NSO最具威力的間諜軟體納入麾下。

L3Harris與NSO的發言人都不願回答收購相關問題；美國國家情報總監（DNI）海恩斯（Avril Haines）的發言人也拒絕就有無美國情報官員私下默許收購NSO一事置評。（譯者：陳亦偉）1110711