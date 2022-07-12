國家交響樂團音樂總監準．馬寇爾，將為觀眾呈現他所濃縮的華格納樂劇《尼貝龍指環》。（陳怡誠攝）

從藝術顧問到音樂總監，指揮家準．馬寇爾和國家交響樂團（NSO）合作的第一個樂季，來到了尾聲，他將原本長達16小時的華格納樂劇《尼貝龍指環》，取其精華濃縮成50分鐘長度，要帶觀眾走一趟指環之旅。

華格納樂劇《尼貝龍指環》是古典音樂史上極具分量的作品，共有四大部曲，包括〈萊因的黃金〉、〈女武神〉、〈齊格飛〉和〈諸神的黃昏〉，NSO過去曾在2006年挑戰這座高山，演出全本內容。

因為NSO過去有演出全本的基礎，馬寇爾順勢再安排這個特別的版本，馬寇爾表示，他並不改動任何華格納寫的音符，而是從原汁原味中再提煉精華，「我會依照順序，不做跳躍式的更動，並呈現最精華重要的片段，例如：每一部曲的最後都有精彩的音樂段落，觀眾都可聽見這部分。」

馬寇爾表示，這是他15年前就構思的計畫，雖然無法完整呈現指環，但每一部曲的重要元素都能順暢地連在一起，如同走一趟指環之旅，「特別是華格納在樂團部分裡注入的密碼和動機，是欣賞時可以特別注意的點。」

除了「指環」，馬寇爾還安排了另一場音樂會，聚焦在華格納名作《唐懷瑟》和《紐倫堡的名歌手》，他表示，可從中聽見人聲和合唱團的表現。

參與演出的歌者包括女高音林慈音、男高音王典和林健吉、低男中音內森．貝格、男低音羅俊穎，以及拉縴人男聲合唱團、拉縴人青年合唱團、拉縴人藝象女聲合唱團、沂風女聲合唱團和成功高中校友合唱團。

《準．馬寇爾的指環旅程》將於7月22日、《唐懷瑟＆紐倫堡名歌手》將於7月24日，皆在台北國家音樂廳登場。