3C科技日新月異為生活提供更多便利性，白蘭氏與求職網站1111人力銀行進行合作，針對全台上班族進行調查發現，消費者平均每日使用3C時數超過11個小時，白蘭氏為此祭出晶亮守護好物，除了提供千名消費者免費試飲黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲活動，即日起至指定通路購買白蘭氏葉黃素系列商品就有機會獲得知名插畫家Cherng的LAIMO馬來貘限量周邊。

白蘭氏不斷推陳出新，推出葉黃素精華飲商品「黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」與「強化型金盞花葉黃素精華飲」以及「葉黃素精華凍」，滿足不同族群的晶亮需求。「黑醋栗＋金盞花葉黃素精華飲」將葉黃素與玉米黃素=5：1的配方比例，結合維他命E與黑醋栗，提供基礎晶亮保養。而「強化型金盞花葉黃素精華飲」則多添加4毫克的蝦紅素，萃取自紅藻的蝦紅素，屬於植物性配方，能夠放鬆舒緩、提升舒適感。

白蘭氏攜也手各大通路祭出晶亮優惠，即日起購買葉黃素系列商品就有機會獲得與上班族最愛的知名插畫家Cherng聯名推出的LAIMO馬來貘手機氣囊支架及聯名帆布包，數量有限。