台北寒舍艾美酒店與「台北市雙層餐車」合作，於6月16日至9月16日期間，攜手打造「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅，由酒店旗下榮獲米其林餐盤推薦「寒舍食譜」中餐廳主廚團隊悉心設計菜單，融合饕客最愛的人氣料理與VIP貴賓專屬的隱藏版菜色，華麗展演粵式下午茶每位1,000元、粵式晚間套餐每位1,800元。品味極致美食的同時，一覽繁華台北城的迷人日夜景致。消費者須於三日前預訂，12歲（含）以上賓客須出示施打兩劑以上疫苗之證明。

全台唯一的「雙層餐車」，魅黑時尚外型總是吸引街道行人的目光，位於上層的26席用餐區特別設計透明車頂天窗與窗戶，讓乘客可以180度的遼闊角度眺望天空與城市美景，在輕快節奏的爵士音樂中享受粵菜美食。餐車慢駛穿梭於摩天大樓與蔥鬱綠蔭間，沿途由服務人員解說介紹景致，同時優雅地將餐點送至餐桌享用。路線行經綠建築陶朱隱園、微風南山、台北101、國父紀念館等熱門觀光景點。活動提供下午茶與兩段晚餐餐期，民眾可選擇享受陽光灑落的午後時光，或是絢燦閃爍的都會霓虹燈火。

「幻夏．饗粵」粵味食尚之旅由台北寒舍艾美酒店行政主廚吳銘儒展演精湛手藝，領軍「寒舍食譜」中餐廳以東方粵味打造「雙層餐車」第三季餐點，將傳統的廣東老味道幻化為精緻美麗的豐餚。美味的背後更蘊藏著吳主廚的細膩心思。考量到夏日炎熱氣候、餐點運輸時間、復熱上菜程序等各項因素，團隊經過反覆測試與討論，將食材挑選與料理方式做最完美的詮釋，確保賓客品嘗到如同餐廳內用般的米其林極致風味。

下午茶餐點包含寒舍食譜饕客必點的「鮮蝦腐皮卷」，一口咬下金黃酥脆外皮，整尾的肥彈草蝦躍上舌尖。造型小巧玲瓏的「菠蘿叉燒包」，鹹甜誘人滋味中感受厚實的叉燒肉塊。細緻層層酥皮的「千層蘿蔔酥」，製作過程不加一滴水，入口滿是清甜多汁的新鮮蘿蔔絲。而僅招待餐廳VIP貴賓的「竹香八寶糯米雞」，特別加入叉燒、臘腸、雞粒、鹹蛋黃等豐富餡料，尾韻透出一絲竹葉清香。外型吸晴的「熊貓奶黃流沙包」，指尖輕輕撥開外皮，金澄亮黃的鹹蛋黃內餡緩緩流瀉而出。竹炭粉製成的「箔金芝麻流沙包」，特添入豬油的芝麻流沙香濃滑口。結合愛玉的經典甜品「楊枝甘露蜜愛玉」甜蜜涼感沁入心扉，以及「寶島四季鮮水果」與餐車特贈的「造型雞蛋糕」。

粵式晚間套餐以清爽開胃的寒舍食譜人氣小菜「小卷黃金泡菜」與「鎮江陳醋蜇頭」輕揭夜晚序幕，餐廳VIP限定的「烏魚子海鮮沙拉」鮮甜手剝白蝦、台南烏魚子與柚子和風醬交織出清爽大海風味。「竹笙野菌老火煲雞粥」以文火慢熬六小時的雞粥添入野菇、竹笙與雞肉，溫醇入喉暖心又暖胃。主廚精心設計兩款主菜「鮑汁燉和牛臉頰」與「鮑汁燉聖路易子排」，先將和牛臉頰肉與豬肋排烹調後，以匯聚雞骨、赤肉、金華火腿等精華的醬汁大火滾燉一小時，讓味道充分融入，搭配拌入雞油的薑蔥撈飯與季節時蔬，絕佳滋味令人難忘。甜點特地獻上綿密香濃的手工「寒舍食譜奶黃餅」以及滑嫩冰涼的「花生杏仁豆腐」。

防疫不鬆懈，酒店團隊每日進行體溫量測與配戴口罩製作餐點，餐車除了每日進行例行消毒之外，每個餐期結束後亦加強消毒作業，餐服人員與駕駛皆已完整接種三劑疫苗，出勤前亦會進行快篩檢驗，讓乘客安心體驗美食旅程。