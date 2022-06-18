國立台南生活美學館即日起至9月4日舉辦「林智信油畫、雕塑大展-土地．人民．記憶」展。其中，描繪台灣之美油畫「芬芳寶島：憶象1950年代的台灣」為248公尺長的巨作。

今天開幕式，文化部政務次長蕭宗煌、策展人蕭瓊瑞、台南市長黃偉哲、亞洲大學現代美術館長潘襎、國立台南生活美學館長黃瓊瑩等人出席交流。

對於這幅巨作的展出，黃偉哲表示，中國有清明上河圖，台灣很榮幸也擁有「芬芳寶島」這樣的偉大作品，「藝術恆久遠」，政府和民間有責任讓藝術作品傳世子孫，歡迎市民利用時間來欣賞這場藝術饗宴。

2024年是台南建城400年，台南生活美學館特別邀請台南傑出藝術家林智信及國內知名藝術史學者蕭瓊瑞教授經長時間策劃，展出巨幅油畫「芬芳寶島：憶象1950年代的台灣」，整件作品以東方特有的多點透視法描繪、讚美祥和純樸的年代和台灣壯麗山河，進而以台灣文化響應台南建城400年的里程碑。

依台南市文化局資料，1936年出生於台南歸仁的林智信是台灣戰後傑出藝術家，一生創作貼近台灣土地民俗風情，展現生活、民俗及土地、人民不同樣貌。林智信關懷土地人文的美學創作，多次在國際展覽彰顯台灣藝術能量，這次透過一甲子的藝術創作，與民眾生活、情感與記憶呼應。

「芬芳寶島：憶象1950年代的台灣」由102幅油畫組成，長248公尺，取材從台灣北端基隆嶼至南端鵝鑾鼻燈塔，林智信從構思、實地踏查、寫生到完成，前後歷時約25年，用藝術創作奉獻給台灣。

林智信的創作一直立足於土地，展現時代特色，深具個人獨有風格，曾榮獲第6屆台南文化獎殊榮。並持續以豐沛的創造力，開發各類媒材，除版畫、油畫外，還擅長雕塑、交趾陶燒、水墨畫、琉璃等，可謂全方位藝術家。

國立台南生活美學館指出，這次在第2、3展室約400坪空間，除了展出油畫，還有未曾發表的人體雕塑作品，完整呈現林智信60多年創作。為了讓參觀民眾完整地享受這場藝術盛宴。活動資訊及展覽相關訊息參考台南生活美學館官網www.tncsec.gov.tw。（編輯：孫承武）1110618