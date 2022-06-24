電價是否調漲，台灣是否有缺電危機，近期備受關切。仁寶(2324)董事長許勝雄今天在股東會後受訪時表示，台灣半導體產業聚集，用電需求非常大，如果我們又要有護國神山，又要不缺電，政府要有很多的配套。政府目前規畫綠電20%，天然瓦斯50%，這樣配置下，用電的穩定度是會有問題。

許勝雄指出，台電現在看起來虧損很多，電價如果不調還是全民在負擔。台灣的電價在國際間仍是相對便宜，如何因電價的關係，大家更重視電的使用，企業大家共同努力。

至於缺電的議題，許勝雄表示，企業界還是希望像核電，如果到期也不要封起來，可以待轉，沒有電的時候可以重啟，這樣企業界會更放心。淨零排放已經是世界的潮流，台灣也無可避免，要面臨這樣的問題，如何做到不缺電，是非常重要的事。

經濟部長王美花昨表示，電價費率調整情形，交由電價費率審議會的委員們採共識決，考量重點在於兼顧中油、台電財務成本及衡量對物價的影響，在國際能源價格飆漲下，對台電的財務狀況確實造成很大的壓力，結果待下周一電價費率審議會定案。

而台灣美國商會23日發布「2022台灣白皮書」，指出台灣有三大急迫性問題，首先是能源，要有安全及穩定的能源供給，這不僅是要首要之務，也是會員「愈來愈擔心的議題」；其次是人才、勞動市場重組；最後才是安全情況下開放邊境以及重啟商務活動。