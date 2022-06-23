黑松(1234)今(23)日舉行股東會通過每股配息1.7元，董事長張斌堂指出，今年上半年台灣本土疫情確實有造成影響，現在外部環境狀況，沒有人能說得準！但比賽還沒結束，隨時調整步伐來應對，部份新品或行銷活動也將從下半年才陸續展開。

張斌堂無奈的說，目前疫情影響仍在，全球物流供應鏈受到衝擊，面對原料與能源價格不斷飆升，推升了通膨水準，各產業都面臨了極大的挑戰。他說，經營團隊秉持生活品牌、超越代理、進化銷售三大營運方針，持續擴大營運量能，面對瞬息萬變的外部環境，隨時「調整步伐，只管向前」！

黑松今年下半年推出不少新品，張斌堂說，6月陸續推出了台灣限定的「CHOYA6入小酒組」、「晶生相伴金門高粱酒」，後續還會再推出更多金高主題酒，希望能推動代理事業成長。

張斌堂指出，今年初在聯網機台新增了「行動數位互動」功能，首創自販機沉浸式AR互動遊戲，與台北市立動物園推出「動物擂台」闖關遊戲；下半年自販機聯網更首創「促銷折扣」功能，目前會先在花博公園及大湖公園試辦指定品項第二件折價10元活動，這不僅是黑松首次、更是全台首次，將可以帶給消費者全新、便利的消費方式。

近期黑松C&C將首次在大稻埕舉辦「airC&C包棟民宿 免費入住」活動，希望帶給年輕人在地文化生活體驗。另外，後疫情時代，民眾更重視保健，黑松生技H+品牌推出黑松人蔘精、黑松葉黃素濃縮精以及黑松龜鹿膠原精華膠等，積極搶攻保健商機。