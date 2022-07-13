2018年11月2歲男童餓死在住處浴室案，檢方起訴男童的林姓母親、舅舅、蕭姓同居人，台北地方法院將林女依依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判刑8年，林女哥哥及蕭男依妨害未滿16歲之幼童發育罪各判刑3年與2年，蕭男提上訴，遭台灣高等法院駁回。

檢方起訴指出，林女未婚生下小孩，2018年8月初林兄帶小孩北上與林女同住，2人卻不時凌虐小孩、關廁所不給食物；同年9月蕭男與林女同居，10月搬離，卻常邀約林女外出，費用由林女付擔，11月6日林女將男童關廁所，再與蕭男外出，8日晚間返家才發現男童身亡。